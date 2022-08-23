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Японцы разрабатывают плавучую установку для хранения и регазификации аммиака
23.08.2022

Японцы разрабатывают плавучую установку для хранения и регазификации аммиака


    • NYK Line, Nihon Shipyard Co., Ltd. (NSY), ClassNK, и IHI Corporation (IHI) подписали соглашение о проведении совместных научно-исследовательских работ по изучению возможностей коммерческого использования плавучей установки для хранения и регазификации аммиака (A-FSRB – ammonia floating storage and regasification barge).

    Конкретно, партнеры намерены разработать проект первой в мире плавучей установки, оснащенной емкостями для хранения и оборудованием для регазификации аммиака.

    Как поясняют в NYK, поскольку аммиак при сгорании не выделяет углекислого газа, ожидается, что он станет топливом будущего, использование которого позволит бороться с глобальным потеплением.

    A-FSRB представляет собой плавучую установку, которая может принимать и хранить аммиак, доставляемый морским транспортом в жидком состоянии, при необходимости подогревать его и переводить в газообразное состояние, и осуществлять передачу его в береговую трубопроводную систему.

    NYK Line, Japan Marine United Corporation (которой принадлежит 49% NSY) и ClassNK начали разработку проекта A-FSRB в августе 2020 года. Теперь стороны заключили новый договор с участием IHI, производителем оборудования для аммиака.

    Фото: NYK Line


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