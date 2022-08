Японцы разрабатывают плавучую установку для хранения и регазификации аммиака

NYK Line, Nihon Shipyard Co., Ltd. (NSY), ClassNK, и IHI Corporation (IHI) подписали соглашение о проведении совместных научно-исследовательских работ по изучению возможностей коммерческого использования плавучей установки для хранения и регазификации аммиака (A-FSRB – ammonia floating storage and regasification barge).

Конкретно, партнеры намерены разработать проект первой в мире плавучей установки, оснащенной емкостями для хранения и оборудованием для регазификации аммиака.

Как поясняют в NYK, поскольку аммиак при сгорании не выделяет углекислого газа, ожидается, что он станет топливом будущего, использование которого позволит бороться с глобальным потеплением.

A-FSRB представляет собой плавучую установку, которая может принимать и хранить аммиак, доставляемый морским транспортом в жидком состоянии, при необходимости подогревать его и переводить в газообразное состояние, и осуществлять передачу его в береговую трубопроводную систему.

NYK Line, Japan Marine United Corporation (которой принадлежит 49% NSY) и ClassNK начали разработку проекта A-FSRB в августе 2020 года. Теперь стороны заключили новый договор с участием IHI, производителем оборудования для аммиака.

Фото: NYK Line