MOL представил концепцию судна для перевозки сжиженного СО2

MOL представил концепцию судна для транспортировки аммиака/сжиженного СО2, разработанную в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industry.

«Новое судно будет играть ключевую роль в транспортировке уловленного углекислого газа к месту хранения. Концептуальная разработка проекта была завершено в ноябре прошлого года. Вместимость танков под аммиак или сжиженный СО2 рассчитана с учетом прогнозируемой будущей потребности рынка и составит 50 тыс. куб. м», – говорится в пресс-релизе компании.

В MOL отмечают, что компания вошла в бизнес морских перевозок сжиженного СО2 за счет инвестиций Larvik Shipping, которая оперирует судами для перевозки сжиженного СО2 для европейских индустриальных клиентов.

Фото: MOL