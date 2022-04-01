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MOL представил концепцию судна для перевозки сжиженного СО2
01.04.2022

MOL представил концепцию судна для перевозки сжиженного СО2


    • MOL представил концепцию судна для транспортировки аммиака/сжиженного СО2, разработанную в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industry.

    «Новое судно будет играть ключевую роль в транспортировке уловленного углекислого газа к месту хранения. Концептуальная разработка проекта была завершено в ноябре прошлого года. Вместимость танков под аммиак или сжиженный СО2 рассчитана с учетом прогнозируемой будущей потребности рынка и составит 50 тыс. куб. м», – говорится в пресс-релизе компании.

    В MOL отмечают, что компания вошла в бизнес морских перевозок сжиженного СО2 за счет инвестиций Larvik Shipping, которая оперирует судами для перевозки сжиженного СО2 для европейских индустриальных клиентов.

    Фото: MOL

     


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