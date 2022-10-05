MOL подписала договор фрахтования СПГ-газовоза для проекта «Сахалин-2»

4 октября MOL через свою дочернюю компанию подписала договор фрахтования СПГ-газовоза «Grand Mereya» с ООО «Сахалинская Энергия» для того, чтобы продолжить участие проекте «Сахалин-2».

«Судно транспортировало газ по долгосрочному договору фрахтования с Sakhalin Energy, бывшим оператором проекта, но теперь контракт заключен с ООО «Сахалинская Энергия, и газовоз будет продолжать транспортировать газ», — говорится в заявлении MOL.

В то же время MOL отмечает, что «соблюдает санкции, введенные международным сообществом, и реагирует соответствующим образом, продолжая консультироваться с различными сторонами, включая правительство Японии и партнеров по проекту».

Напомним, летом этого года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, в частности, все права и обязанности по проекту «Сахалин-2» перешли созданной правительством компании – «Сахалинская Энергия». В конце августа правительство РФ разрешило передать японской Mitsui долю в размере 12,5% в ООО «Сахалинская Энергия».

Фото: «Сахалинская энергия»