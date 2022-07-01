В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран, сообщается на сайте Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно документу все права и обязанности по проекту «Сахалин перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.

В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи» являются:

ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция);

концерн «Шелл» (27,5% акций минус одна акция);

группа компаний «Мицуи» (12,5% акций);

группа компаний «Мицубиси» (10% акций).

В течение месяца акционеры обязаны уведомить правительство о согласии получить доли в проекте. В случае отказа правительство в течение четырех месяцев после соответствующего уведомления.

В документе отмечается, что меры введены в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, а также угрозой национальным интересам и экономической безопасности России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Указ

Фото: «Сахалин Энерджи»