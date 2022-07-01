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В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
01.07.2022

В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству


    • Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран, сообщается на сайте Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В частности, согласно документу все права и обязанности по проекту «Сахалин перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.

    В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи» являются:

    • ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция);
    • концерн «Шелл» (27,5% акций минус одна акция);
    • группа компаний «Мицуи» (12,5% акций);
    • группа компаний «Мицубиси» (10% акций).

    В течение месяца акционеры обязаны уведомить правительство о согласии получить доли в проекте. В случае отказа правительство в течение четырех месяцев после соответствующего уведомления.

    В документе отмечается, что меры введены в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, а также угрозой национальным интересам и экономической безопасности России.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    Указ

    Фото: «Сахалин Энерджи»


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