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Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска
25.05.2022

Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска


    • Строительство новых и модернизацию существующих пограничных пунктов пропуска ускорят. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса 24 мая.

    «Коллеги из делового сообщества говорят постоянно о том, как много времени тратится на оформление грузов и пересечение границы, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования, инфраструктуры или профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов, — цитирует пресс-служба Кремля президента. — Важно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, чтобы обеспечить более быстрое, удобное для бизнеса прохождение таможенного, фитосанитарного и других видов контроля».

    Как отметил глава государства, это касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских портов. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину поручено взять этот вопрос на контроль.

    Фото: сайт Кремля


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