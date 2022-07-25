Новый порт в Архангельской области интегрируют в коридор «Запад – Восток»

ООО «Арктический портово-промышленный комплекс «Талаги» инвестирует 25 млрд рублей в проект по созданию Арктического портово-промышленного комплекса «Талаги», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Проект предусматривает строительство порта с поэтапным развитием и интеграцию его в транспортный коридор «Запад – Восток».

Инвестор планирует создать завод по производству железобетонных массивов гигантов для гидротехнических объектов в Арктике, судоремонтные мощности для обслуживания Арктического флота. На территории комплекса планируется размещение агропромышленного перерабатывающего производства и промышленного парка «Light industry» для малого и среднего бизнеса.

Частью проекта станет организация агропромышленного парка для развития бизнес-проектов по таким направлениям, как индустриальная аквакультура, производство кормов для животных, химическая обработка льняного волокна. Также планируется глубокая переработка дикоросов и сити-ферма по выращиванию грибов, зелени.

Соответствующее соглашение заключено в Архангельске. Подписи под документом в присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова и губернатора региона Александра Цыбульского поставили заместителя генерального директора по экономическому развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дарья Кирьянова и генеральный директор предприятия Антон Сиротин.

Фото: пресс-служба Минвостокразвития