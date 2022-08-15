Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса
15.08.2022

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса


    • Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил переход из Петропавловска-Камчатского и встал на рейд порта Мурманск. Экипаж единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой в полном объеме выполнил рейсовое задание первого в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходившего по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Петропавловск-Камчатский – Мурманск, сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

    «Несмотря на то, что сейчас семьдесят процентов площади Восточно-Сибирского моря покрыто однолетним льдом, атомный контейнеровоз «Севморпуть» без ледокольной проводки прошел через всю акваторию Северного морского пути, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Первый субсидируемый рейс завершен в установленные сроки. Мы создали максимально привлекательные условия для грузоотправителей и выполнили свои обязательства».

    В ближайшее время атомный контейнеровоз «Севморпуть» встанет под выгрузку. В Мурманск судно ФГУП «Атомфлот» доставило 21 сорокафутовый контейнер с замороженной рыбой, 8 единиц генеральных грузов (техника), один сорокафутовый контейнер с оборудованием для буровой установки.

    Планируется, что в сентябре состоится вторая в этом году субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России.

    «Севморпуть» вышел из Мурманска в Санкт-Петербург16 июня, 23 июня судно встало под погрузку у причала АО «Петролеспорт». Спустя двое суток атомный контейнеровоз вышел в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 2 июля судно зашло в порт Мурманск за дополнительным грузом и 8 июля вышло в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 21 июля атомный контейнеровоз встал на рейдовую стоянку порта Петропавловск-Камчатский, а 29 июля вышел в направлении порта Мурманск.

    Фото: «Росатом»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.08.2022
    Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям и […]
    высокотехнологичная продукцияКомпенсацияПеревозкипродажа
    0
    29.07.2022
    Разрешение на плавание в акватории Севморпути можно будет получить через «Госуслуги»
    Заявление на разрешение плавания в акватории СМП с марта 2023 года можно будет подавать […]
    2023АрктикаГосуслугиРазрешение
    0
    03.06.2022
    Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    За порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация «Росатом». Об этом […]
    РосатомСевморпуть
    0
    18.07.2022
    На Севморпути нужно минимум 13 ледоколов
    Обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 […]
    ЛедоколыРосатомфлотСевморпуть
    0
    14.06.2022
    6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»
    6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб»)  6 […]
    АрктикаКонференция
    0
    11.05.2022
    Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершил доставку груза на ледовый припай на Енисее
    Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» под проводкой атомного ледокола «Вайгач» вышел от ледового причала […]
    атомный контейнеровозЕнисейСевморпуть
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2022 Соответствие линий расписанию повышается
    15.08.2022 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2022
    15.08.2022 Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса
    15.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2022
    12.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 1 августа 2022 года
    12.08.2022 Отправки ускоренными контейнерными поездами из Китая в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, июль 2022
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти