Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил переход из Петропавловска-Камчатского и встал на рейд порта Мурманск. Экипаж единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой в полном объеме выполнил рейсовое задание первого в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходившего по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Петропавловск-Камчатский – Мурманск, сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

«Несмотря на то, что сейчас семьдесят процентов площади Восточно-Сибирского моря покрыто однолетним льдом, атомный контейнеровоз «Севморпуть» без ледокольной проводки прошел через всю акваторию Северного морского пути, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Первый субсидируемый рейс завершен в установленные сроки. Мы создали максимально привлекательные условия для грузоотправителей и выполнили свои обязательства».

В ближайшее время атомный контейнеровоз «Севморпуть» встанет под выгрузку. В Мурманск судно ФГУП «Атомфлот» доставило 21 сорокафутовый контейнер с замороженной рыбой, 8 единиц генеральных грузов (техника), один сорокафутовый контейнер с оборудованием для буровой установки.

Планируется, что в сентябре состоится вторая в этом году субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России.

«Севморпуть» вышел из Мурманска в Санкт-Петербург16 июня, 23 июня судно встало под погрузку у причала АО «Петролеспорт». Спустя двое суток атомный контейнеровоз вышел в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 2 июля судно зашло в порт Мурманск за дополнительным грузом и 8 июля вышло в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 21 июля атомный контейнеровоз встал на рейдовую стоянку порта Петропавловск-Камчатский, а 29 июля вышел в направлении порта Мурманск.

Фото: «Росатом»