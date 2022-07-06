IMO разработала новые меры безопасности судов в арктических водах

В конце июня в режиме видеоконференции прошла 9-я сессия Подкомитета Международной морской организации по мореплаванию, связи, поиску и спасанию (NCSR9). В работе сессии приняла участие российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса.

Подкомитет завершил начатую в 2018 году работу по созданию комплекта требований по безопасности судов, на которые не распространяется Конвенция СОЛАС, эксплуатирующихся в арктических водах и районе Антарктики. Речь идет о грузовых судах валовой вместимостью от 300 до 500 тонн, рыболовных судах длиной 24 м и более и некоммерческих прогулочных яхтах валовой вместимостью 300 тонн и более.

Разработанные и одобренные в ходе NCSR9 поправки к главе XIV СОЛАС и Полярному кодексу включают требования по навигационному оборудованию, мерам по защите от обледенения, а также планированию рейсов. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года после их принятия Комитетом по безопасности на море. При этом для существующих судов новые требования будут применяться с 1 января 2027 года

Сделаны важные шаги в части признания китайской навигационной спутниковой системы BEIDOU в качестве поставщика услуг Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), которое может состояться уже осенью на 106-й сессии Комитета по безопасности на море, при условии успешного завершения испытаний.

Подкомитет согласовал шесть предложений по системам разделения движения, рекомендованным путям, районам, которые следует избегать и системам обязательных судовых сообщений.

По итогам сессии был разработан проект поправок к Конвенции СОЛАС с целью сделать обязательным использование электронных инклинометров на контейнеровозах и навалочных судах валовой вместимостью 3000 тонн. После принятия Комитетом по безопасности на море требования будут распространяться на суда, построенные 1 января 2026 года или после этой даты.

Подкомитетом была проведена работа по совершенствованию существующих и разработке новых рекомендательных документов ИМО по отдельным направлениям мореплавания, связи, поиска и спасания.

В частности, одобрены: