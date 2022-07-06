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IMO разработала новые меры безопасности судов в арктических водах
06.07.2022

IMO разработала новые меры безопасности судов в арктических водах


    • В конце июня в режиме видеоконференции прошла 9-я сессия Подкомитета Международной морской организации по мореплаванию, связи, поиску и спасанию (NCSR9). В работе сессии приняла участие российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Подкомитет завершил начатую в 2018 году работу по созданию комплекта требований по безопасности судов, на которые не распространяется Конвенция СОЛАС, эксплуатирующихся в арктических водах и районе Антарктики. Речь идет о грузовых судах валовой вместимостью от 300 до 500 тонн, рыболовных судах длиной 24 м и более и некоммерческих прогулочных яхтах валовой вместимостью 300 тонн и более.

    Разработанные и одобренные в ходе NCSR9 поправки к главе XIV СОЛАС и Полярному кодексу включают требования по навигационному оборудованию, мерам по защите от обледенения, а также планированию рейсов. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года после их принятия Комитетом по безопасности на море. При этом для существующих судов новые требования будут применяться с 1 января 2027 года

    Сделаны важные шаги в части признания китайской навигационной спутниковой системы BEIDOU в качестве поставщика услуг Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), которое может состояться уже осенью на 106-й сессии Комитета по безопасности на море, при условии успешного завершения испытаний.

    Подкомитет согласовал шесть предложений по системам разделения движения, рекомендованным путям, районам, которые следует избегать и системам обязательных судовых сообщений.

    По итогам сессии был разработан проект поправок к Конвенции СОЛАС с целью сделать обязательным использование электронных инклинометров на контейнеровозах и навалочных судах валовой вместимостью 3000 тонн. После принятия Комитетом по безопасности на море требования будут распространяться на суда, построенные 1 января 2026 года или после этой даты.

    Подкомитетом была проведена работа по совершенствованию существующих и разработке новых рекомендательных документов ИМО по отдельным направлениям мореплавания, связи, поиска и спасания.

    В частности, одобрены:

    • Руководство по местам убежищ;
    • Руководство по хорошей практике использования электронной картографической навигационно-информационной системы (ЭКНИС);
    • пересмотренные эксплуатационные стандарты ЭКНИС и эксплуатационные стандарты системы опознавания судов и слежения на дальнем расстоянии (ОСДР);
    • Руководство по международной автоматизированной системе оповещения (НАВТЕКС);
    • Руководство по подготовке и эксплуатации в различных обстоятельствах персональных устройств радиосвязи для чрезвычайных случаев;
    • Руководство по освидетельствованию и сертификации соответствия судов требованиям по передачи информации ОСДР;
    • Руководство по распространению информации по безопасности мореплавания через услуги расширенного группового вызова;
    • Рекомендации по гармонизации требований по ГМССБ для радиостанций на борту судов, подпадающих под требования Конвенции СОЛАС, и другие.

  • Статистика всех портов и стивидоров России


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