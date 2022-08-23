Новые композиционные материалы для судостроения представит на форуме OMR 2022 НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»

НИЦ «Курчатовский институт», являющийся центром компетенций в области современного материаловедения, при участии ЦНИИ КМ «Прометей» проведёт 15 сентября в рамках Форума по судостроению и освоению Арктики «OMR 2022» Круглый стол «Импортозамещение в российской Арктике: материаловедческий аспект» ( Участие в Круглом столе в качестве слушателей осуществляется по предварительной регистрации без оплаты регистрационного взноса)

На мероприятии планируется:

— оценить потребности российских предприятий в импортозамещающих материалах и технологиях для производства и поддержки эксплуатации арктических и шельфовых конструкций и морской техники;

— проанализировать проблемы, возможности и перспективы российских предприятий в производстве металлопродукции, изделий и конструкций для освоения Арктики и континентального шельфа взамен используемых в настоящее время зарубежных аналогов;

— определить роль научных центров в вопросах импортозамещения для российской Арктики;

— обсудить проблемы ивозможности нормативно-методологического обеспечения импортозамещающих материалов и технологий для создания шельфовых конструкций

Напомним:

В НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» созданы перспективные полимерные композиционные материалы (ПКМ) для применения в ключевых отраслях российской промышленности: судостроении, нефтегазовой отрасли и ТЭК, машиностроении и др.

Полимерные композиты обладают рядом преимуществ: немагнитность, непроницаемость, радио- и звукопрозрачность, водостойкость, малая плотность, высокая удельная прочность и жесткость, долговечность. Срок эксплуатации изделий, созданных на основе ПКМ, увеличивается до 30 лет и больше. Это очень важно — в частности, для современного судостроения, которое стремится к снижению материалоемкости конструкций при одновременном повышении их ресурса и надежности.

Ранее специалистами ЦНИИ КМ «Прометей» освоена технология изготовления полимерных композиционных материалов — антенных обтекателей средств радиосвязи и радионавигации, а также антенно-фидерных устройств судового и берегового базирования, необходимых для защиты корабельных антенн, а также верхнепалубных приборов связи и навигации от механических и атмосферных воздействий. в 2021 году начат серийный выпуск антенных обтекателей длиной до 9 метров.

Последние новинки ПКМ будут представлены на стенде НИЦ «Курчатовский институт» в рамках выставочной экспозиции форума «OMR 2022».

Для посетителей выставка будет работать 13 – 16 сентября,

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон Н.

В 2022 году Форум по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа — «OMR 2022» проходит по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации А.В.Новака, и в программу мероприятий включены выставка, обширная конференционная программа, Молодёжная сессия, Биржа импортозамещения, технические семинары на предприятиях Санкт-Петербурга. Спонсорами круглых столов в рамках «OMR 2022» выступают ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ» и ООО «МЕДПЛАНТ». Форум проводится в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Организатор OMR 2022: ВО «РЕСТЭК»

Подробности на сайте www.omr—russia.ru