Речные грузоперевозки в Якутии будут развивать по программе «Арктический флот»

В середине мая холдинговая компания ООО «ВСП-Ресурс» и группа компаний «Старвей» подписали соглашение о намерениях, целью которого является изучение логистики арктических районов Республики Саха (Якутии) и оценка возможности и целесообразности создания портовой инфраструктуры в Арктике и строительства новых судов. Рабочее название программы — «Арктический флот», сообщает пресс-служба ГК «Старвей».

При оценке экономической обоснованности реализации программы «Арктический флот» будут учтены потребности в перевалке грузов по реке Яна в ближайшие годы. Кроме традиционного северного завоза, составляющего 110-120 тыс. тонн ежегодно, в 2025 году добавится объем в 100-150 тыс. тонн металлолома по программе «Чистая Артика», реализуемой ООО «Транслом» и ООО «ВСП-Ресурс».

Сообщается, что до 2030 года ожидается рост грузооборота за счет проектов, реализуемых АО «Росатом оверсиз», ООО «Белое золото», ООО «АДК», АО «Якутоптторг» АО «Янолово», АО «Янзолото», АО «Сахаэнерго, АО «Теплоэнергосервис» и других грузоотправителей и грузополучателей.

По предварительным оценкам реализация программы может потребовать инвестиций на сумму более 13 млрд. рублей в течение 5 лет, поэтому, добавляют в «Старвее», необходима поддержка, в том числе государственных институтов экономического развития.

Основным крупным грузоотправителем и грузополучателем, а также арендатором территории речного порта в поселке городского типа Усть-Куйга на срок до 2031 года является компания «ВСП-Ресурс».

Отметим, что транспортно-логистическая компания «Старвей» является владельцем Осетровского речного порта и Речного порта «Якутск» на реке Лена.

Фото: «Старвей»