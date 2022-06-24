О чем говорили на заседании Госсовета по вопросам развития Арктики

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Обсуждались модернизация производственных мощностей судостроительных и судоремонтных организаций, развитие транспортных коридоров с использованием Северного морского пути и его акваторий, создание международной арктической станции «Снежинка», программа кластерного освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне России.

«Разрыв экономических связей с недружественными западными странами привёл к развороту потоков продукции экспортирующих предприятий на восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. Оценочно уже сегодня дефицит провозных мощностей Восточного полигона в 2022 году превышает 100 млн тонн. Северный морской путь может и должен частично взять на себя возросшую транспортную нагрузку», – отметил Ю.Трутнев.

Как доложил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, планом развития инфраструктуры Северного морского пути предусмотрено строительство 37 судов (8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов), включая ледоколы проекта 22220 и проекта «Лидер». Два из них, ледокол «Арктика» и «Сибирь», уже построены и работают на трассе Севморпути. В ноябре планируется сдача серийного универсального атомного ледокола «Урал».

Обсуждалось строительство газовозов и танкеров-челноков. В частности, 15 газовозов запланированы к постройке на судоверфи «Звезда». В планах – строительство дополнительных судов для транспортировки продукции инвесторов по Севморпути.

Минпромторг России представил предложения по содействию предприятиям судостроения. Так, министерством прорабатываются меры господдержки судостроения и судоремонта не только с помощью госпрограмм, но и на основе других механизмов. Например, по линии Фонда развития промышленности выдаётся льготный заём на реализацию инвестиционных проектов, целью которых является в том числе и развитие производственных мощностей предприятий.

Минпромторг внес предложение по разработке пилотного проекта по установлению нулевой ставки НДС на услуги по гражданскому судоремонту для предприятий Дальнего Востока и Арктики. Одно из условий: предприятия судоремонта в этих регионах должны выполнить встречные обязательства по сохранению численности работников и модернизации своих мощностей.

В повестку заседания вошло обсуждение развития существующих и формирование новых транспортных коридоров с использованием СМП. Как напомнил Ю.Трутнев, сейчас продолжается работа по развитию международного транспортного коридора «Европа – Арктика – Азия», который свяжет Белоруссию, Калининград, Санкт-Петербург и Мурманск с Петропавловском-Камчатским и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортная стратегия РФ до 2030 года предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта Арктической зоны России, а также модернизацию портов Мурманск, Архангельск, Индига, Диксон, Певек, Сабетта, Дудинка и Тикси.

По словам заместителя министра транспорта Александра Пошивая, в акватории СМП создаются морские терминалы для обработки грузов крупных инвестиционных проектов: в порту Сабетта строится терминал «Утренний» для проекта «Арктик СПГ 2», в порту Диксон строятся терминалы «Бухта Север» для проекта «Восток Ойл» и терминал «Енисей» для проекта «Северная звезда» корпорации «АЕОН». В порту Певек проектируется терминал «Наглёйнын» для реализации проекта Баимского ГОКа.

В рамках федерального проекта «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в районе морского порта Мурманск осуществляется реконструкция объектов морской портовой инфраструктуры первого, второго и третьего грузовых районов порта, идёт строительство нового угольного терминала «Лавна». В планах – развитие Архангельского транспортного узла и строительство морского порта вблизи поселка Индига.

На Ямале будет построена круглогодичная арктическая научная станция «Снежинка», использующая передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Станция будет располагаться в Нефритовой долине ЯНАО и станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Российские учёные смогут проводить здесь исследования по целому комплексу направлений, включая водородную энергетику, термостабилизацию вечномёрзлых грунтов, технологии сокращения углеродного следа, арктическую медицину, телекоммуникации в высоких широтах, аэро- и гидропонику, роботизированные платформы с искусственным интеллектом. Программу исследований, заявленную при разработке проекта, уже поддержала Российская академия наук.

«Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остаётся важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция “Снежинка”, безусловно, внесёт свой вклад в изучение этой климатической зоны», – сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

До конца текущего года предусмотрена разработка проектно-сметной документации для создания станции и получение положительного заключения государственной экспертизы. Приступить к строительству планируют в следующем году. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию «Снежинки» ведут Минобрнауки и Московский физико-технический институт (МФТИ). Технологии, которые впоследствии будут использоваться на «Снежинке», уже проходят проверку на тест-полигоне на базе МФТИ.

Участники заседания обсудили кластерное развитие месторождений твёрдых полезных ископаемых в АЗРФ. Такое объединение участков недр в горнопромышленные кластеры позволит создать крупнотоннажные участки недр с относительно невысокими содержаниями металлов в рудах, а единая обеспечивающая инфраструктура позволит минимизировать капитальные затраты на освоение месторождений и повысить их эффективность.

Было отмечено, что объём грузоперевозок по Северному морскому пути в 2021 году составил около 34,9 млн тонн. Это почти на 2 млн тонн больше, чем в 2020 году, когда было перевезено 32,9 млн тонн. Из них нефть – 7,9 млн тонн, СПГ и газовый конденсат – 20,6 млн тонн, уголь – 0,1 млн тонн, металлы – 0,9 млн тонн, транзит – 2 млн тонн и грузы обеспечения – 2,9 млн тонн. Всего перевезены грузы общей стоимостью 1,6 трлн рублей, из которых металлы и руды составили 856 млрд рублей. Таким образом, превышен целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», в соответствии с которым к 2021 году необходимо было достигнуть 32 млн тонн грузопотока. При этом положительная динамика сохраняется: по предварительным оценкам, объём грузопотока по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года может вырасти на 5–7% по отношению к первому полугодию 2021 года. К 2024 году планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн тонн и повышения суммарной мощности портов на Северном морском пути – до 83 млн тонн в 2024 году.

«Запуск пилотного кластера в Якутии возле посёлка Усть-Куйга, включающий в себя Кючусское месторождение золота, Тирехтяхское месторождение олова и Депутатское месторождение олова, а также развитие перспективных кластеров в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, в Якутии и Чукотском автономном округе могут обеспечить дополнительно 10 млн тонн грузопотока и принести до 100 млрд рублей поступлений в бюджеты всех уровней», – сообщил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по развитию Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

Энергоснабжение пилотного кластера в Якутии будет создано за счёт строительства двух реакторов атомной станции малой мощности (АСММ). Первый реактор мощностью 55 МВт обеспечит электроэнергией Кючусское золотое месторождение и прилегающие посёлки электро- и тепловой энергией. Второй реактор мощностью 55 МВт предоставит электроэнергию для реализации проектов Тирехтяхского и Депутатского оловянных месторождений, а также обеспечит электро- и тепловой энергией посёлок Депутатский в срок до 2030 года.

В рамках президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики был поднят вопрос субсидирования ставки по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных проектов в АЗРФ. В связи с существенным ростом ключевой ставки Банка России предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, столкнулись с удорожанием стоимости кредитных средств. Для поддержки бизнеса была разработана программа субсидирования процентных ставок для инвесторов, реализующих проекты в Арктике.

Было одобрено решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году пяти инвестиционным проектам. Поддержку получили проекты по разработке Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и строительству аэропортового комплекса в Новом Уренгое, созданию газохимического комплекса в Ненецком автономном округе, строительству комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, освоению Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае. Общий объём инвестиций в эти проекты составит 573 млрд рублей.

Фото: сайт Ю.Трутнева