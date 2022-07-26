Начато строительство нефтеналивного терминала и причала порта «Бухта Север»

«Роснефть» приступила к строительству крупнейшего в России приемо-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север». Работы ведутся вблизи городского поселения Диксон на севере Красноярского края в рамках масштабного проекта «Восток Ойл», сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе строительства возводятся три грузовых и два нефтеналивных причала общей протяженностью почти 1,3 км, приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 тыс. куб. м. каждый, а также технологические объекты и сооружения вспомогательной инфраструктуры.

Нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» является стратегически важным объектом, который обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти (102 резервуара к 2030 году), отмечают в компании.

Нефть в порт «Бухта Север» будет доставляться по строящейся нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров. Общая протяженность магистральных нефтепроводов составит около 770 км.

С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской терминал порта «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год, с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.

«Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Фото: «Роснефть»