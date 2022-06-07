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Контейнеровоз «Севморпуть» выполнит каботажные рейсы в Петропавловск-Камчатский
07.06.2022

Контейнеровоз «Севморпуть» выполнит каботажные рейсы в Петропавловск-Камчатский

    • В летне-осеннюю навигацию ФГУП «Атомфлот» обеспечит два круговых каботажных рейса из европейской части России в регионы Дальнего Востока. Планируется, что 15 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

    Переход займет около 6-7 дней. В Санкт-Петербурге судно встанет под погрузку.  Рейсы будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

    «Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России, — отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. –Это реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт атомного контейнеровоза».

    В «Атомфлоте» отмечают, что ведется работа по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в акватории Северного морского пути.

    Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию 2022 года пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Мурманск в период с 22 июня по 1 августа. В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Рассматривается вариант, что атомный контейнеровоз после завершения погрузочных работ зайдет в порт Мурманск за дополнительным грузом, а затем выйдет в Петропавловск-Камчатский. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь.

    Фото: «Росатом»


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