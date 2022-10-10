Лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петербурга в Восточный

9 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербурга во второй субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

На борту судна строительные материалы, оборудование, транспортные средства и 89 сорокафутовых контейнеров. Рейс выполняется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Судно загружено на 90% в плане задействованного объема грузовых помещений, – рассказал капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Сергей Бралгин. – Переход до порта Восточный займет ориентировочно 21 день».

Он отметил, что в Восточном будут осуществлена выгрузка части груза и произведен прием, на борт товаров для Санкт-Петербурга, после чего контейнеровоз продолжит движение в Петропавловск-Камчатский.

«Как и в первом рейсе, с Дальнего Востока в Санкт-Петербург мы доставим контейнеры с замороженной морской продукцией, в этот раз их будет около 90, а также генеральный груз», – пояснил капитан судна.

Кроме этого, в ходе выполнения рейсового задания экипаж обеспечит работу специалистов Центра морских исследований МГУ им. М.В.Ломоносова, которые проведут экологический мониторинг акватории Северного морского пути.

Напомним, «Севморпуть» отправился из порта Мурманск во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург в конце сентября.

Как отмечают во ФГУП «Атомфлот», 11 августа экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» в полном объеме выполнил рейсовое задание первого в 2022 году субсидируемого каботажного рейса, проходившего по маршруту Санкт-Петербург-Мурманск -Петропавловск-Камчатский-Мурманск.

Фото: ФГУП «Атомфлот»