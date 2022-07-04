«Атомфлот» увеличил объем грузоперевозок в зимне-весеннюю навигацию

ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации. В период с декабря 2021 по июнь 2022 года атомные ледоколы Росатомфлота обеспечили 424 судозахода. По договору с ОАО «Ямал СПГ», ООО «Арктик СПГ 2» и АО «МРТС» выполнено 247, а в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпром нефть») – 79 судозаходов. Такие данные приводит пресс-служба «Росатомфлота». По договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» — 84 судозахода. Общая валовая вместимость составила 44,1 млн тонн (для сравнения, за период с декабря по июнь 2020-2021 года — 40,13 млн тонн, а судозаходов – 466).

«Значительное увеличение объема грузоперевозок связано с активной работой танкеров по перевозке сжиженного природного газа из Обь-Енисейского района, — отметил и.о. начальника Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Олег Малик. – Экипажи атомных ледоколов обеспечили ритмичную проводку судов, что позволило в полном объеме выполнить контрактные обязательства перед нашими партнерами».

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работу атомные ледоколы «Сибирь» и «Таймыр». Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполняет льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 25 июня судно вышло из порта Санкт-Петербург. Ожидается, что 3 июля атомный контейнеровоз войдет в акваторию Северного морского пути. Планируется, что к точке выгрузки судно прибудет 14 июля.

В Мурманске продолжается плановый ремонт головного универсального атомного ледокола «Арктика», атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Ямал». В плавдоке ФГУП «Атомфлот» ведутся работы на атомоходе «Вайгач».

Фото: «Росатомфлот»