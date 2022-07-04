Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Атомфлот» увеличил объем грузоперевозок в зимне-весеннюю навигацию
04.07.2022

«Атомфлот» увеличил объем грузоперевозок в зимне-весеннюю навигацию


    • ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации. В период с декабря 2021 по июнь 2022 года атомные ледоколы Росатомфлота обеспечили 424 судозахода. По договору с ОАО «Ямал СПГ», ООО «Арктик СПГ 2» и АО «МРТС» выполнено 247, а в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпром нефть») – 79 судозаходов. Такие данные приводит пресс-служба «Росатомфлота». По договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» — 84 судозахода. Общая валовая вместимость составила 44,1 млн тонн (для сравнения, за период с декабря по июнь 2020-2021 года — 40,13 млн тонн, а судозаходов – 466).

    «Значительное увеличение объема грузоперевозок связано с активной работой танкеров по перевозке сжиженного природного газа из Обь-Енисейского района, — отметил и.о. начальника Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Олег Малик. – Экипажи атомных ледоколов обеспечили ритмичную проводку судов, что позволило в полном объеме выполнить контрактные обязательства перед нашими партнерами».

    В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работу атомные ледоколы «Сибирь» и «Таймыр». Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполняет льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 25 июня судно вышло из порта Санкт-Петербург. Ожидается, что 3 июля атомный контейнеровоз войдет в акваторию Северного морского пути. Планируется, что к точке выгрузки судно прибудет 14 июля.

    В Мурманске продолжается плановый ремонт головного универсального атомного ледокола «Арктика», атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Ямал». В плавдоке ФГУП «Атомфлот» ведутся работы на атомоходе «Вайгач».

    Фото: «Росатомфлот»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.02.2022
    Северный завоз в Якутию могут организовать через Петербург
    2 февраля представители комитета по делам Арктики и профильных министерств Республики Саха (Якутия) в […]
    ПетербургСеверный завозСеверный морской путьЯкутия
    0
    14.01.2022
    Атомный ледокол «Сибирь» идет в Арктику
    13 января первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» вышел из Санкт-Петербурга в […]
    Арктикаледокол "Сибирь"МурманскРосатомфлот
    0
    22.02.2022
    Атомный ледокол «Арктика» провел караван судов по Северному морскому пути
    Впервые в истории арктической навигации в это время года атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» […]
    ледокол "Арктика"ледокольная проводкаСеверный морской путь
    0
    25.04.2022
    Отрыта навигация на верхней Волге
    22 апреля 2022 года состоялось торжественное открытие грузовой навигации на верхней Волге. Первыми из […]
    Волжское пароходствоНавигацияРечные перевозки
    0
    27.01.2022
    ГК «ОТЭКО» почти в два раза увеличила объемы перевалки в Тамани
    Группа компаний «ОТЭКО» подвела итоги 2021 года. Объём перевалки на терминалах группы в порту […]
    2021ИтогиОТЭКОРекорд
    0
    23.03.2022
    В первом речном бассейне открылась навигация
    В Азово-Донском бассейне внутренних водных путей, первом из 15 речных бассейнов России, 22 марта […]
    2022Азово-Донской бассейн ВВПНавигацияречная навигация
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2022 Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
    04.07.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022
    04.07.2022 24-тысячник «Ever Art» проходит по Суэцкому каналу
    04.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
    01.07.2022 CMA CGM поддался просьбе правительства Франции
    01.07.2022 Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне
    Госрегулирование Показать всё
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    30.06.2022 Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти