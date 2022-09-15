На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд

На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область будет направлено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Средства будут направлены Росморречфлоту, который в свою очередь распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Принятое решение позволит обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу в Калининградскую область и за её пределы морским транспортом. Предполагается, что в сентябре – декабре 2022 года в регион будет доставлено 0,75 млн тонн грузов и ещё 0,15 млн тонн вывезено из него в другие субъекты страны. Речь идёт в том числе об угле, цементе, строительном кирпиче, автомобилях.

Сам документ будет опубликован позже.