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Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
15.09.2022

На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд


    • На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область будет направлено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

    Средства будут направлены Росморречфлоту, который в свою очередь распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

    Принятое решение позволит обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу в Калининградскую область и за её пределы морским транспортом. Предполагается, что в сентябре – декабре 2022 года в регион будет доставлено 0,75 млн тонн грузов и ещё 0,15 млн тонн вывезено из него в другие субъекты страны. Речь идёт в том числе об угле, цементе, строительном кирпиче, автомобилях.

    Сам документ будет опубликован позже.


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