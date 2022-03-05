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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз на ледовый припай на Енисей
05.03.2022

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз на ледовый припай на Енисей


    • 4 марта в порту Мурманск атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал под погрузку строительных материалов для последующей их доставки в акваторию реки Енисей.

    Как сообщает пресс-служба Росатома, всего на борт планируется взять около 6 тыс. тонн генерального груза. Погрузочные работы займут 7-9 дней. После их завершения «Севморпуть» возьмет курс на полуостров Таймыр. В Енисейском заливе и в акватории реки Енисей его возьмет под проводку атомный ледокол «Сибирь». Переход из Мурманска к точке выгрузки продлится до 9 дней.

    «Выгрузка строительных материалов будет проводиться на необорудованный берег, – отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – При содействии атомохода «Сибирь» контейнеровоз «Севморпуть» встанет к ранее подготовленному ледовому причалу в припае реки Енисей. Экипаж обеспечит выгрузку при помощи судовых кранов. Наши судоводители имеют успешный опыт постановки судна к ледовому причалу в припае и отлично знают особенности проведения данных работ». Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит до трех таких рейсов.

    Фото: сайт Росатома


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