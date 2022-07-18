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На Севморпути нужно минимум 13 ледоколов
18.07.2022

На Севморпути нужно минимум 13 ледоколов

    • Обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицу.

    «Ледокольные силы сейчас по нашим расстановкам минимум 13 штук, чтобы обеспечить все процессы в акватории Севморпути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке», – сказал он.

    Потребность в новых судах, пояснил, возникает из-за необходимости обеспечивать навигацию как на западе, так и на востоке Севморпути. Л.Ирлица напомнил ситуацию, сложившуюся в Енисейском регионе в прошлом году. «Судовладельцы, которые наняли суда для Енисейского региона, стояли в очереди ждали, пока освободится ледокол. Приходилось выдергивать из других контрактов для обеспечения их проводкой. Одного ледокола 100% не хватало в Енисейском регионе с учетом того, что мы на восток вообще не ехали, было только западное направление». 

    Необходимо обеспечить судами районы, где традиционно складывается тяжелая ледовая обстановка, сказал Л.Ирлица. «Перспектива развития на восток, а на западе кто будет работать? Ледоколы туда нужно поставить минимум 6 штук, чтобы хотя бы перекрыть те участки движения, которые по морям поставить, хотя бы чтобы один ледокол в район 500 миль обеспечивал район своей деятельностью, это мы не говорим про индивидуальную проводку», — цитирует ТАСС и.о. гендиректора «Росатомфлота».

    Фото: Росатомфлот

     


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