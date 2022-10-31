Атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Восточный

30 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл в акваторию порта Восточный, сообщает пресс-служба «Росатомфлот».

Переход из Санкт-Петербурга занял 20 дней. Всю акваторию Северного морского пути атомный контейнеровоз прошел без ледокольной проводки.

«В ожидании причала, чтобы не терять время, приступили к выгрузке на рейде, – рассказал капитан судна Сергей Бралгин. – В порт Восточный мы доставили основную часть груза: комплектующие кранов, крупногабаритные грузы, плавсредства, контейнеры с экспортным грузом. 3 ноября планируем выйти в направлении порта Петропавловск-Камчатский за партией контейнеров».

Отмечается, что в настоящее время продолжается формирование грузовой базы для порта Санкт-Петербург. Планируется, что в Петропавловске-Камчатском на борт атомного контейнеровоза будет загружено 94 контейнера.

Грузоотправители могут еще подать заявку на доставку груза в Санкт-Петербург по льготным тарифам, напомнили в «Росатомфлоте».

Доставка грузов – не единственная задача, которую выполняет «Севморпуть». Во время перехода из Санкт-Петербурга в порт Восточный специалисты Центра морских исследований МГУ им. М.В.Ломоносова провели экологический мониторинг акватории Северного морского пути.

Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Напомним, что во второй субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из порта Санкт-Петербурга 9 октября.

Фото: ФГУП «Атомфлот»