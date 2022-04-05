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Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» для нефтегазовой отрасли
05.04.2022

Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» для нефтегазовой отрасли


    • 2 апреля экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил работы по выгрузке строительных материалов для проекта «Восток Ойл». Это первый рейс «Севморпути» в рамках обеспечения крупнейшего в нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов, отмечает пресс-служба «Росатома».

    25 марта экипаж атомного контейнеровоза приступил к выгрузке на ледовый припай реки Енисей около 6 тысяч тонн генерального груза.

     «Подходной канал к ледовому причалу для атомного контейнеровоза сделал атомоход «Вайгач», — отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Выгрузка прошла в штатном режиме».

    В настоящее время под проводкой атомного ледокола «Вайгач» «Севморпуть» держит курс в порт Мурманск для постановки к причалу под погрузку очередной партии материалов для проекта «Восток Ойл».

    Фото: Росатом


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