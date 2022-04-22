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«Россита» вывезла отработавшее ядерное топливо из Мурманской области
22.04.2022

«Россита» вывезла отработавшее ядерное топливо из Мурманской области

    • 22 апреля многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита» доставило в Мурманск на ФГУП «Атомфлот» четырнадцать контейнеров ТУК-108 с отработавшим ядерным топливом, выгруженного из хранилищ пункта временного хранения отработавшего ядерного топлива, и радиоактивных отходов в губе Андреева. Об этом сообщает пресс-служба «Атомфлота».

    В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк». В этом году планируется еще два подобных рейса. Вывоз отработавшего ядерного топлива реализуется в рамках договора с СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «Федеральный экологический оператор». Всего с 2017 года из губы Андреева вывезено 237 контейнеров.

    Губа Андреева – объект советского ядерного наследия, в свое время, один из самых опасных ядерно и радиационно-опасных объектов на Северо-Западе РФ. В рамках международной технической помощи и федеральной целевой программы на объекте был реализован большой объем подготовительных работ по реабилитации территории. Конечная цель проекта — полная реабилитация территории и окончательный вывоз всего ОЯТ.

    Технические характеристики судна:

    • длина наибольшая (габаритная) – 84 м;
    • длина расчетная – 77,5 м;
    • ширина наибольшая – 14 м;
    • высота борта расчетная – 6.2 м;
    • осадка – 4,15 м;
    • вместимость валовая – 2,5 тыс. тонн;
    • вместимость чистая – 767 тонн.

    Судно принято в эксплуатацию ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» 15 июля 2011 года. Закладка киля состоялась в 2010 году в г. Ла Специя (Италия) на судоверфи «Муджано» компанией Fincantieri. «Россита» спущена на воду 16 декабря 2010 года.

    Многофункциональное судно приступило к обеспечению работ в Сайда-губе и губе Андреева в 2015 году.

    Фото: Росатомфлот


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