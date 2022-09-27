Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%

Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» на прошлой неделе вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург, сообщил в своем телеграм-канале министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«На восток идут экспортные (в контейнерах) и генеральные грузы — оборудование, краны, машины, цемент Обратно ждем девяносто 40-футовых контейнеров с дальневосточной рыбой, плюс также генеральные грузы. Загрузка — 90% туда, 84% назад», — сообщил А. Чекунков, отметив, что первый пилотный рейс был загружен всего на 15%.

«Тариф — субсидируемый Правительством РФ. Как показывает загрузка второго рейса, грузоотправителям это нужно», — подчеркнул министра.

По словам А.Чекункова, «Севморпуть» должен вернуться в Санкт-Петербуг 29 ноября

Фото: телеграм-канал министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А.Чекункова