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Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» - 90%
27.09.2022

Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%

    • Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» на прошлой неделе вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург, сообщил в своем телеграм-канале министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «На восток идут экспортные (в контейнерах) и генеральные грузы —  оборудование, краны, машины, цемент Обратно ждем девяносто 40-футовых контейнеров с дальневосточной рыбой, плюс также генеральные грузы. Загрузка — 90% туда, 84% назад», — сообщил А. Чекунков, отметив, что первый пилотный рейс был загружен всего на 15%.

    «Тариф — субсидируемый Правительством РФ. Как показывает загрузка второго рейса, грузоотправителям это нужно», — подчеркнул министра.

    По словам А.Чекункова, «Севморпуть» должен вернуться в Санкт-Петербуг 29 ноября

    Фото: телеграм-канал министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А.Чекункова


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