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Белорусские удобрения пойдут через Мурманск
24.08.2022

Белорусские удобрения пойдут через Мурманск


    • В Мурманске состоялось совещание с представителями крупного бизнеса из Республики Белоруссия, сообщила в своем Телеграм-канале заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

    «Предприятия Мурманской области и партнёры из дружественного государства заинтересованы в реализации совместных проектов, – отметила она. – Особое внимание на совещании было уделено планам по организации перевалки удобрений через порт в Мурманске».

    Напомним, что после внесения «Беларуськалия» в санкционные списки, которые останавливают экспорт продукции компании по традиционным каналам сбыта, экспортные потоки удобрений переориентировались на российские порты – Санкт Петербург, Владивосток.

    Также Республика Беларусь планирует построить собственный терминал на Балтике – власти Санкт-Петербурга выделили «Беларуськалию» земельный участок в порту Бронка. Однако для строительства порта нужно время.

    Отметим, что доля Белоруссии в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 20%.

    Фото: из открытых источников


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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