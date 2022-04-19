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Первые поставки калийных удобрений через МТК «Север-Юг»
19.04.2022

Первые поставки калийных удобрений через МТК «Север-Юг»


    • Начальник Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев в ходе рабочей встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным сообщил, что через астраханскую портовую инфраструктуру и МТК «Север-Юг» начались поставки калийных удобрений.

    По информации пресс-службы губернатора области, начальник Приволжской магистрали сообщил об увеличении грузопотока по железной дороге через Астраханскую область, в том числе о начале транспортировки калийных удобрений по МТК «Север-Юг». На сегодняшний день уже прошло порядка 10 составов с калийными удобрениями из Беларуси в Иран.

    Фото: портал губернатора Астраханской области


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