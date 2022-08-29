Назначение в «РЖД Терминале»

Генеральным директором компании «РЖД Терминал» решением наблюдательного совета назначен Олег Николаев. Об этом сообщается на сайте РЖД.

С мая 2017 года О.Николаев занимал пост заместителя генерального директора ООО «РЖД Интернешнл».

«ООО «РЖД Терминал» – дочернее общество ОАО «РЖД», целью которого является строительство транспортно-логистического комплекса нового поколения на земельном участке площадью 180 га вблизи села Белый Раст Дмитровского района Московской области», – поясняют в РЖД.

Фото: РЖД