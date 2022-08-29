Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначение в «РЖД Терминале»
29.08.2022

Назначение в «РЖД Терминале»


    • Генеральным директором компании «РЖД Терминал» решением наблюдательного совета назначен Олег Николаев. Об этом сообщается на сайте РЖД.

    С мая 2017 года О.Николаев занимал пост заместителя генерального директора ООО «РЖД Интернешнл».

    «ООО «РЖД Терминал» – дочернее общество ОАО «РЖД», целью которого является строительство транспортно-логистического комплекса нового поколения на земельном участке площадью 180 га вблизи села Белый Раст Дмитровского района Московской области», – поясняют в РЖД.

    Фото: РЖД

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2022
    Назначения в РЖД
    Начальником Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. «Сегодня в […]
    НазначенияРЖД
    0
    23.05.2022
    Экс-министр транспорта возглавил АВТОВАЗ
    Максим Соколов утвержден в должности президента АО «АВТОВАЗ»
    АвтоВАЗНазначенияСоколов Максим ЮрьевичТоп-менеджмент
    0
    24.03.2022
    Перевозка продукции бумажных комбинатов – в приоритете
    Глава РЖД Олег Белозёров провёл совещание с руководителями целлюлозно-бумажных комбинатов, на котором обсудили ситуацию […]
    БумагадефицитРЖД
    0
    21.07.2022
    Первый полносоставный контрейлерный поезд из Подмосковья в Новосибирск
    20 июля со станции Силикатная (Московская область) в Новосибирск отправился первый полносоставный контрейлерный поезд, […]
    Контрейлерные перевозкиНовосибирскРЖДСиликатная
    0
    01.04.2022
    Грузы РЖД, 3 месяца 2022: погрузка зерна сократилась на четверть
    По итогам первого квартала 2022 года погрузка на сети РЖД составила 307,9 млн тонн. […]
    2022ПогрузкаРЖД
    0
    12.04.2022
    Железнодорожные перевозки грузов разворачиваются с запада на восток
    РЖД готовы к изменению географии грузоперевозок
    РЖД
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.08.2022 Безработные контейнеровозы на 16 августа 2022 года
    29.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2022
    29.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2022
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    Госрегулирование Показать всё
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    29.08.2022 Сборы за проход через Босфор и Дарданеллы повысят в 5 раз?
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти