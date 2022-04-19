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Первая женщина-капитан в Zim
19.04.2022

Первая женщина-капитан в Zim


    • Шани Бен-Дави назначена капитаном судна Zim. По информации компании, она стала первой женщиной, достигшей самой высокой должности в израильском торговом флоте.

    Торжественная церемония назначения прошла в штаб-квартире линии в Хайфе с участием президента и CEO Zim Эди Гликмана 10 апреля.

    Шани Бен-Дави окончила морской колледж и затем Морской институт в Акко, а также получила степень бакалавра в Хайфском университете. Служила в ВМФ Израиля, в Zim пришла в 2009 году, в 2012 году была назначена третьим помощником в 2019 году дослужилась до старшего помощника капитана.

    В 2021 году получила диплом капитана, и после прохождения установленного срока комитет, возглавляемый COO Zim Давидом Арбелем рекомендовал ее к назначению на должность капитана.

    Шани Бен-Дави будет командовать контейнеровозом «Zim Shekou» 2007 года постройки вместимостью 4,2 тыс. TEU (на фото он снят в Новороссийске). К исполнению своих обязанностей в качестве капитана она приступит в мае.

    Фото: Shipspotting

     


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