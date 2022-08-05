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Открылось жд сообщение с универсальным терминалом LUGAPORT в порту Усть-Луга
05.08.2022

Открылось жд сообщение с универсальным терминалом LUGAPORT в порту Усть-Луга


    • 5 августа после завершения строительства пускового комплекса парка генеральный станции Лужская и первого этапа строительства подъездных путей открылось движение грузовых поездов к универсальному многопрофильному терминалу LUGAPORT в морском порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба РЖД.

    Торжественная церемония отправки первого состава состоялась в режиме телемоста, в котором приняли участие министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

    «В условиях изменения логистических цепочек открытие нового терминала в порту Финского залива особенно актуально. Он позволит значительно нарастить объем грузов, доставляемых морским путем. Особенно хочу отметить, что сейчас, как никогда, важен запуск терминала для бесперебойного обеспечения товарами жителей и организаций Калининградской области», – подчеркнул В.Савельев.

    «ОАО «РЖД» уделяет особое внимание совершенствованию транспортной инфраструктуры на подходах к морским портам. Совместно с группой компаний «Новотранс» мы реализуем проект организации железнодорожного сообщения с торговым терминалом Усть-Луга. Его запуск позволит обеспечить перевозку в перспективе более 24 млн тонн грузов в год», – сказал О. Белозёров.

    Усть-Лужский железнодорожный узел – один из крупнейших на Северо-Западе России. Сегодня здесь ведется активное расширение мощностей: строятся припортовые станции, обслуживающие терминалы и подъездные железнодорожные пути.

    Для реализации проекта присоединения терминала к инфраструктуре ОАО «РЖД» проведена масштабная работа по развитию парка Генеральный станции Лужская и комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

    Строительство терминала LUGAPORT ведет компания «Новотранс» в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Запуск в эксплуатацию первого этапа мощностью 8 млн тонн намечен до конца текущего года. Полностью проект планируется завершить к 2025 году.

    Фото: сайт «Новотранса»


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