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Топ-назначение в APMT
16.09.2022

Топ-назначение в APMT


    • apmt r.jackson Новости, Контейнерные перевозкиНовым Head of Global Operations APM Terminals назначен Рекс Джексон, в настоящее время занимающий должность Chief Operating Officer APM Terminals Tangier. Как сообщили SeaNews в компании, он приступает к исполнению своих обязанностей с 22 сентября.

    Предшественник Р.Джексона в этой должности, Хенрик Кристенсен, возглавил APM Terminals Port Elizabeth.

    По словам Джека Крейга, APM Terminals Chief Operations Officer, в новой должности Р.Джексон сфокусируется на формировании глобальной команды, которая будет внедрять единые операционные подходы APMT на всех терминалах компании.

    Р.Джексон по-прежнему будет базироваться в Танжере, где APM Terminals планирует создать глобальный операционный центр, в число задач которого будет входить оптимизация, повышение качества и производительности труда, стандартизация IT-процессов и приложений.

    Р.Джексон – гражданин Голландии, вырос в Южной Африке, в A.P. Moller – Maersk работает уже 23 года. Из них последние 14 – в APM Terminals.

    Фото: APMT


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