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РЖД докапитализируют
11.04.2022

РЖД докапитализируют

    • Правительство докапитализирует «Российские железные дороги» за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее постановление от 6 апреля 2022 года №602 опубликовано на сайте правительства РФ.

    Средства будут направлены в том числе на развитие железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Это позволит обеспечить бесперебойную работу целого ряда отраслей экономики, деятельность которых напрямую зависит от железнодорожных перевозок, поясняют в пресс-службе правительства.

    Решение о докапитализации принято в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Речь идёт о приобретении за счёт средств ФНБ по закрытой подписке привилегированных акций «РЖД» на сумму 250 млрд рублей.

    Средства будут направлены на:

    • модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба;
    • развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла;
    • приобретение тягового подвижного состава, необходимого для обеспечения бесперебойных перевозок и удовлетворения спроса в том числе на локомотивную тягу;
    • приобретение моторвагонного подвижного состава;
    • приобретение вагонов дальнего следования.

    Все средства направляются на поддержку реализации инвестиционной программы «РЖД», которая в свою очередь определяет динамику многих отраслей отечественной экономики. «В частности, она задаёт темпы качественного роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, в высокотехнологических отраслях, отраслях транспортного машиностроения, позволяет обеспечивать заказами смежные отрасли экономики и сохранить сотни тысяч рабочих мест», — говорится в пресс-релизе.

    Фото: сайт РЖД


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