Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Мурманск после ледовых испытаний в Арктике

Ледокол «Виктор Черномырдин» 17 мая встал на якорь на рейде морского порта Мурманск после успешного завершения ледовых испытаний, которые проходили в Арктике, в восточной части Карского моря, сообщает пресс-служба Росморпорта.

В ходе испытаний ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

Многофункциональное инновационное судно вышло на испытания из морского порта приписки Большой порт Санкт-Петербург 17 апреля. За месяц ледокол преодолел 5 372 морские мили и 5 морей: Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское.

В рамках экспедиции ледокол «Виктор Черномырдин» в сложных ледовых условиях выполнил постановку к ледовому причалу атомного лихтеровоза «Севморпуть» в Енисейском заливе. Общая протяженность сформированного канала составила более 27 морских миль.

На обратном пути ледокол прошел вблизи архипелага Новая Земля – такой маршрут был выбран в качестве оптимального с учетом прогноза дрейфа ледовых полей и приближения фронта циклона.

По выходе из ледовых полей ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил элемент маневрирования – разворот на чистой воде при использовании азиподов.

Фото: Росморпорт