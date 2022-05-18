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Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Мурманск после ледовых испытаний в Арктике
18.05.2022

Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Мурманск после ледовых испытаний в Арктике


    • Ледокол «Виктор Черномырдин» 17 мая встал на якорь на рейде морского порта Мурманск после успешного завершения ледовых испытаний, которые проходили в Арктике, в восточной части Карского моря, сообщает пресс-служба Росморпорта.

    В ходе испытаний ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

    Многофункциональное инновационное судно вышло на испытания из морского порта приписки Большой порт Санкт-Петербург 17 апреля. За месяц ледокол преодолел 5 372 морские мили и 5 морей: Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское.

    В рамках экспедиции ледокол «Виктор Черномырдин» в сложных ледовых условиях выполнил постановку к ледовому причалу атомного лихтеровоза «Севморпуть» в Енисейском заливе. Общая протяженность сформированного канала составила более 27 морских миль.

    На обратном пути ледокол прошел вблизи архипелага Новая Земля – такой маршрут был выбран в качестве оптимального с учетом прогноза дрейфа ледовых полей и приближения фронта циклона.

    По выходе из ледовых полей ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил элемент маневрирования – разворот на чистой воде при использовании азиподов.

    Фото: Росморпорт


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