Первый этап ледовых испытаний в Арктике неатомного ледокола «Виктор Черномырдин»

Самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» прибыл в район архипелага Каменные острова в Карском море, где начинается первый этап арктических ледовых испытаний судна, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Виктор Черномырдин» вышел на плановые ледовые испытания из Мурманска 1 мая и совершил переход в Карское море, обогнув архипелаг Новая Земля и пройдя мимо мыса Желания.

Ледокол подошел к кромке припайных ледовых полей между Каменными островами и материковой частью России, к востоку от Диксона, где представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) высадились на лед для измерения толщины ледяного покрова, а также проведения оценки льда и снежного покрова на соответствие требованиям методики проведения ледовых испытаний нового мощного дизель-электрического ледокола.

По данным экспертов, средняя толщина льда в районе проведения ледовых испытаний составила 1,5-2 м, высота снежного покрова – 0,4-0,7 м, торосов – около 1 м.

В ходе подготовки к началу арктического «экзамена» на судне состоялось рабочее совещание представителей ФГУП «Росморпорт» со специалистами ААНИИ, КГНЦ, ОАО «Адмиралтейские верфи» и НПО «Аврора» по вопросам исполнения программы и методики проведения ледовых испытаний.

Ледокол «Виктор Черномырдин» развивает мощность 25 МВт на винтах, имеет ледовый класс Icebreaker8, способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде. Автономность работы составляет до 60 суток. Судно способно продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

Фото: сайт Росморречфлота