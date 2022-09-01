31 августа на ПАО «Выборгский судостроительный завод» началась резка металла для линейного дизельного ледокола проекта 21900М2 (заводской номер 510).

Как сообщается на сайте предприятия, государственным заказчиком ледокола выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта, застройщиком — ФГУП «Росморпорт».

Проект 21900М2 является модифицированной версией проекта 21900М, ранее на ВСЗ было построено три таких ледокола, два из них – «Владивосток» и «Мурманск» – были переданы заказчику в 2015 году, третий ледокол «Новороссийск» сдали в 2016 году.

Ледокол проекта 21900М – двухпалубное судно неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, которое оборудовано вертолетной площадкой. Суда этого проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 м.

Основное назначение – самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка полезных грузов.

Технические характеристики ледокола:

Класс (PC) – KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM(Т) HELIDECK Special purpose ship;

мощность – 18 мВт;

водоизмещение при максимальной осадке – 14 тыс. тонн;

длина – 119,8 м;

ширина – 27,5 м;

высота борта на миделе до верхней палубы – 12,4 м;

осадка максимальная – 8,5 м;

дедвейт – 4,8 тыс. тонн.

Фото: ПАО «Выборгский судостроительный завод»