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Резка металла для линейного дизельного ледокола проекта 21900М2
01.09.2022

Резка металла для линейного дизельного ледокола проекта 21900М2


    • 31 августа на ПАО «Выборгский судостроительный завод» началась резка металла для линейного дизельного ледокола проекта 21900М2 (заводской номер 510). 

    Как сообщается на сайте предприятия, государственным заказчиком ледокола выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта, застройщиком — ФГУП «Росморпорт».

    Проект 21900М2 является модифицированной версией проекта 21900М, ранее на ВСЗ было построено три таких ледокола, два из них – «Владивосток» и «Мурманск» – были переданы заказчику в 2015 году, третий ледокол «Новороссийск» сдали в 2016 году.

    Ледокол проекта 21900М – двухпалубное судно неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, которое оборудовано вертолетной площадкой. Суда этого проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 м.

    Основное назначение – самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка полезных грузов.

    Технические характеристики ледокола:

    • Класс (PC) – KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM(Т) HELIDECK Special purpose ship;
    • мощность – 18 мВт;
    • водоизмещение при максимальной осадке – 14 тыс. тонн;
    • длина – 119,8 м;
    • ширина – 27,5 м;
    • высота борта на миделе до верхней палубы – 12,4 м;
    • осадка максимальная – 8,5 м;
    • дедвейт – 4,8 тыс. тонн.

    Фото: ПАО «Выборгский судостроительный завод»


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