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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз в порт Мурманск
16.05.2022

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз в порт Мурманск


    • 13 мая атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал под погрузку к ледовому причалу на полуострове Таймыр. С площадки строящегося терминала «Северная звезда» на борт единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой будет доставлена строительная техника и контейнеры, сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

    «Мы оперативно изменили рейсовое задание атомного контейнеровоза «Севморпуть», — сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно следовало в Мурманск без груза, но поступила заявка, которую мы приняли. Наше судно востребовано, а его уникальные технические возможности успели оценить партнеры. Сейчас в Арктике реализуется множество проектов. Росатомфлот ориентирован на содействие всем компаниям, которые работают в высоких широтах».

    6 мая «Севморпуть» под проводкой атомного ледокола «Вайгач» следовал от ледового причала реки Енисей в направлении порта Мурманск. Спустя двое суток атомный контейнеровоз самостоятельно продолжил движение к месту встречи с ледоколом ФГУП «Росморпорт».
    13 мая дизель-электирический ледокол «Виктор Черномырдин» обеспечил постановку атомного контейнеровоза «Севморпуть» к ледовому причалу.
    Ориентировочно погрузочные работы займут 10-12 суток. Всего на борт будет взято около 1,7 тыс. тонн груза.
    Фото: сайт «Росатомфлота»


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