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Порт на берегу Кольского залива для перевалки белорусских удобрений
13.09.2022

Порт на берегу Кольского залива для перевалки белорусских удобрений


    • Рабочий визит на прошлой неделе делегации Мурманской области в Республику Беларусь оказался продуктивным, об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

    Одним из результатов деловой поездки стала договоренность о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.

    «Для реализации проекта будет построен терминал мощностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского залива», — сказала О.Кузнецова.

    Напомним, что в августе в Мурманске состоялось совещание с представителями крупного бизнеса из Республики Белоруссия, где особое внимание было уделено планам по организации перевалки удобрений через порт в Мурманске. 

    Фото: «Вечерний Мурманск»


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