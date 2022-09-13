Порт на берегу Кольского залива для перевалки белорусских удобрений

Рабочий визит на прошлой неделе делегации Мурманской области в Республику Беларусь оказался продуктивным, об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Одним из результатов деловой поездки стала договоренность о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.

«Для реализации проекта будет построен терминал мощностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского залива», — сказала О.Кузнецова.

Напомним, что в августе в Мурманске состоялось совещание с представителями крупного бизнеса из Республики Белоруссия, где особое внимание было уделено планам по организации перевалки удобрений через порт в Мурманске.

Фото: «Вечерний Мурманск»