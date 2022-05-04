Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал от 29 апреля 2022 года №779 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий, сообщается в сообщении пресс-службы правительства.

Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн. Она установлена на период до 31 мая 2022 года включительно.

Напомним, что постановлением правительства от 15 апреля этого года №670 размер экспортной квоты на сложные удобрения был увеличен на 466 тыс. тонн и составлял около 5,6 млн тонн.

При этом квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, увеличение экспортных квот необходимо, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 3 ноября 2021 года №1910.

Отметим, что меры по ограничению экспорта отдельных видов удобрений в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, действуют до 31 августа этого года. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Постановление правительства №779

Фото: FertilizerDaily