Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
04.05.2022

Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений


    • Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал от 29 апреля 2022 года №779 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий, сообщается в сообщении пресс-службы правительства.

    Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн. Она установлена на период до 31 мая 2022 года включительно.

    Напомним, что постановлением правительства от 15 апреля этого года №670 размер экспортной квоты на сложные удобрения был увеличен на 466 тыс. тонн и составлял около 5,6 млн тонн.

    При этом квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, увеличение экспортных квот необходимо, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 3 ноября 2021 года №1910.

    Отметим, что меры по ограничению экспорта отдельных видов удобрений в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, действуют до 31 августа этого года. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

    Постановление правительства №779

    Фото: FertilizerDaily


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.01.2022
    Из каких регионов снизился экспорт в январе-сентябре 2021 года
    По итогам января-сентября 2021 года российский экспорт в денежном выражении увеличился на 42,1%, или […]
    2021РегионыСтатистика таможниТСВТ
    0
    14.03.2022
    Главные покупатели российских нефти и нефтепродуктов в 2021 году: подробности
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году из России было экспортировано 367,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, на 3,1% меньше показателя 2020 года
    Только для подписчиков
    2021НефтьСтатистика таможниТСВТ
    0
    21.01.2022
    Какие товарные позиции росли в экспорте в январе-сентябре 2021 года
    Экспорт из России за январь-сентябрь 2021 года вырос в денежном выражении на 42,1%, или на 47,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 341,2 млрд долларов.
    2021Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    25.01.2022
    Экспортный рекорд «Деметры Трейдинг»
    В декабре 2021 года «Деметра Трейдинг» занял первое место среди российских экспортеров по объемам […]
    Деметра ТрейдингЗерноЭкспорт
    0
    21.03.2022
    О ходе строительства порта «Лавна»
    В рамках рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и […]
    ЛавнаПравительствоСтроительство
    0
    07.02.2022
    Российско-китайский экспорт-импорт, 2021
    По итогам 2021 года российско-китайский товарооборот вырос на 35,8% до 146,89 млрд долларов. При […]
    Внешняя торговляИмпортКитайРоссия
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.05.2022 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2022
    05.05.2022 Гетеборг растет несмотря на ковид и геополитику
    04.05.2022 Maersk подсчитал убытки от выхода из российского бизнеса
    04.05.2022 Очередной рекордный квартал Maersk
    04.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022
    29.04.2022 GES выходит на системные отправки контейнерных поездов из Турции и Китая
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    27.04.2022 Ограничения на экспорт удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти