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Комплекс по переработке и хранению рыбы за 10 млрд создадут в Мурманске
12.07.2022

Комплекс по переработке и хранению рыбы за 10 млрд создадут в Мурманске


    • Группа компаний «Антей» намерена реализовать проект по созданию комплекса по хранению и переработке рыбы на территории Мурманского морского рыбного порта. Об этом было заявлено на встрече губернатора Мурманской области с председателем совета директоров «Антей управление активами» Аркадием Пинчевским, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    «В настоящее время поставки рыбной продукции и морепродуктов с Северного рыбохозяйственного бассейна существенно затруднены по причине введения санкций недружественными странами. Это стало предпосылкой для расширения ассортимента и переориентации поставок рыбной продукции и морепродуктов на азиатские рынки. Однако для этого необходимо создание новой логистической инфраструктуры Мурманской области. В данном вопросе Мурманская область имеет ряд конкретных преимуществ, которые позволят обеспечить максимальную загрузку Северного морского пути и повысить грузооборот рыбохозяйственного комплекса», – отмечается в сообщении.

    Предполагаемый объем инвестиций – не менее 10 млрд руб. Общая площадь комплекса составит 41 га. Среди будущих объектов – рыбоперерабатывающий завод мощностью 13 тыс. тонн в год, дополнительный холодильник единовременного хранения на 20 тыс. тонн с применением современных технологий заморозки без использования опасных веществ, терминал для обслуживания рефрижераторных контейнеров, индустриальный парк для размещения предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов, производственный корпус для размещения предприятий по производству промышленной продукции и другие.

    По данным пресс-службы регионального правительства, группа компаний «Антей» в настоящее время единственная в стране компания, добывающая краба сразу в двух рыбохозяйственных бассейнах страны – Дальневосточном и Северном. В 2021 объем выловленного компанией краба составил более 14 тыс. тонн.

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

     


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