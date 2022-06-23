На завершение проекта «Лавна» необходимо дополнительное финансирование

Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по развитию Мурманского транспортного узла, в котором приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Минтранса, Минфина, Минэкономразвития и организаций транспортного комплекса, сообщается на сайте Минтранса.

В рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла предусмотрено строительство угольного терминала «Лавна», а также организация ближних и дальних железнодорожных подходов к нему. А.Чибис отметил значимость реализации данных проектов для Мурманской области, которые позволят увеличить объём грузоперевозок через Мурманский транспортный узел.

На реализацию проекта, касающегося угольного терминала, предусмотрены внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения, заключённого между Росморречфлотом и ООО «Морской торговый порт «Лавна». В частности, предполагается строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год, 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования ст. Лавна – Терминал, операционной акватории порта и средств навигационного оборудования.

Возведение ближних железнодорожных подходов протяжённостью 46 км осуществляется за счёт бюджетных средств и предусматривает строительство 4 новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, 11 мостов и путепроводов, 2 автодорожных путепроводов, 2 автодорожных путепроводов тоннельного типа и реконструкцию ст. Выходной. Запуск рабочего движения в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – в декабре 2024 года. В настоящее время рассматривается вопрос выделения дополнительного бюджетного финансирования на завершение данных работ.

На реализацию развития дальних железнодорожных подходов в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрено строительство 55,2 км дополнительных главных путей и развитие 18 станций с завершением 18 первоочередных мероприятий в конце 2024 года. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по 7 объектам.

Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год – к угольному терминалу «Лавна».

Фото: сайт Минтранса