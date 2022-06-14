Расширены границы Магаданского морского порта

В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На обновлённой территории порта появится рыбопромышленный кластер. Он будет создан на базе существующего в порту рыбного терминала. Теперь здесь планируют построить перерабатывающий завод для производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы. Также здесь будет создана современная инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. Всё это будет способствовать развитию экономики региона и рыбопромышленной отрасли в целом.

Документ будет опубликован позже.

Фото: Росморпорт