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Расширены границы Магаданского морского порта
14.06.2022

Расширены границы Магаданского морского порта

    • В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    На обновлённой территории порта появится рыбопромышленный кластер. Он будет создан на базе существующего в порту рыбного терминала. Теперь здесь планируют построить перерабатывающий завод для производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы. Также здесь будет создана современная инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. Всё это будет способствовать развитию экономики региона и  рыбопромышленной отрасли в целом.

    Документ будет опубликован позже.        

    Фото: Росморпорт


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