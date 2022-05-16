В Архангельске построят тыловой железнодорожный терминал

Компания «Полар Транс Порт» построит в Архангельске железнодорожный терминал с площадкой для выгрузки и хранения грузов и склад-платформу с подъездными железнодорожными путями, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Хаб удовлетворит высокий спрос на транспортные услуги при реализации проектов по развитию нефтегазовых месторождений Арктики.

Резидент Арктической зоны РФ намерен закрыть нехватку мощностей в регионе, которая образовалась с ростом потребностей для новых арктических проектов «Роснефти», «Норникеля», «Новатэка». Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 220,7 млн рублей.

Помимо строительства зданий и сооружений проектом предусмотрено приобретение козлового крана грузоподъёмностью до 60 тонн для выгрузки и погрузки различных видов товаров. Более 2,3 км железнодорожной ветки будут предназначены для любых подвижных составов. Строящийся терминал рассчитан на транспортную обработку около 200 тыс. тонн в год и хранение на своих площадях необходимого клиентам количества грузов.

«Как только будут завершены все процедуры по оформлению земельного участка в черте Архангельска площадью три гектара, начнем работы по созданию современной инфраструктуры. Построим склад-платформу и площадку для выгрузки и хранения грузов. В отведенную территорию войдут также железнодорожные подъездные и подкрановые пути, причем мы уже выполнили проектные и изыскательские работы по их строительству. Затем приобретем и смонтируем козловой кран и вилочные погрузчики. Запуск терминала планируем на 2023 год и уже с осени начнем оказывать востребованные транспортные услуги компаниям, которые реализуют в Арктической зоне масштабные проекты в сфере нефтехимии и горной металлургии и нуждаются в дополнительных мощностях. Наш проект позволит улучшить общую конъюнктуру рынка отправок грузополучателям и увеличить региональный оборот по грузоперевозкам за счет формирования ускоренных поездных маршрутов», — рассказал генеральный директор ООО «Полар Транс Порт» Сергей Брилин.

Резидент АЗРФ ориентируется в первую очередь на проекты компаний «Роснефть», «Норникель» и «Новатэк». ООО «Новатэк-Мурманск» в статусе резидента АЗРФ создает в Мурманске Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), где будут собираться линии сжижения газа для проекта Арктик СПГ-2. «Роснефть» строит крупнейший морской порт в Арктике для мегапроекта «Восток Ойл», который нацелен на добычу нефти на Таймыре. «Норникель» планирует инвестировать в новые проекты, направленные на развитие горнодобывающей и металлургической промышленности, в том числе по проекту «Большая медь» Кольской ГМК.

Фото: Минвостокразвития