Минеральным удобрениям продлили квотирование

Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Квоты будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

Согласно документу, квота для азотных удобрений составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных – чуть более 5,9 млн тонн. При этом они не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства.

Продление экспортных квот на экспорт азотных и сложных удобрений направлено на предупреждение дефицита на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие.

Напомним, что ранее правительством РФ были введены количественные ограничения до 31 мая 2022 года на азотные удобрения, а также введён запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая 2022 года.

Между производителями продукции и регионами были заключены соглашения о сохранении цен для внутренних потребителей.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Постановление правительства №990