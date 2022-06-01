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Минеральным удобрениям продлили квотирование
01.06.2022

Минеральным удобрениям продлили квотирование

    • Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Квоты будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

    Согласно документу, квота для азотных удобрений составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных – чуть более 5,9 млн тонн. При этом они не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

    Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства.

    Продление экспортных квот на экспорт азотных и сложных удобрений направлено на предупреждение дефицита на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие.

    Напомним, что ранее правительством РФ были введены количественные ограничения до 31 мая 2022 года на азотные удобрения, а также введён запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая 2022 года.

    Между производителями продукции и регионами были заключены соглашения о сохранении цен для внутренних потребителей. 

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    Постановление правительства №990


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