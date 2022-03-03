Корейские смартфоны под санкции не подпадают

Мобильные телефоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары, произведенные в Южной Корее, не попадают под санкции США и Евросоюза в отношении России, сообщает корейское издание Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Эти и некоторые другие корейские товары не входят в список «Правило прямого иностранного продукта» (FDPR) в случае если они не поставляются в военных целях. «Министерство торговли США подтвердило это во время рабочей встречи с корейским коллегами 1 марта», – цитирует издание заявление министерства.

В случае, если при производстве товаров использовались американские товары, корейским компаниям, прежде чем поставлять товары в Россию, необходимо получить лицензии на эти технологии. «Это требование может повлиять на некоторых крупных экспортеров Кореи, поскольку они используют американское программное обеспечение», – пишет Yonhap.

«Кроме того, по данным корейского министерства, корейские компании могут в индивидуальном порядке получить от властей США разрешение на запланированные поставки на свои заводы, расположенные в России», – добавляет издание.

Фото: Yonhap