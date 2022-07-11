Штаб по транспортно-логистическим коридорам обсудил пункты пропуска

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провёл заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам. Как сообщает пресс-служба правительства, основной темой обсуждения стало развитие пунктов пропуска через государственную границу России как условие безопасности транспортно-логистических коридоров.

Участники обсудили ход работ в зоне Азово-Черноморского бассейна, где установлено 14 морских пунктов пропуска. Пункт пропуска Ростов-на-Дону должен быть реконструирован в срок до четвертого квартала 2025 года, ещё три – модернизированы до 2025 года.

Также речь шла о 16 пунктах пропуска, входящих в транспортный коридор «Север – Юг». В настоящее время модернизируется пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. В дополнение к 13 действующим полосам движения обеспечена техническая готовность 12 новых – для легкового транспорта на выезд из Российской Федерации. Это позволит разделить потоки грузового и легкового транспорта и существенно сократить время ожидания в очередях. К ноябрю дополнительно планируется запустить ещё 12 полос движения для легковых автомобилей уже на въезд в Россию. Всего по окончании реконструкции пункта пропуска будут работать 39 полноценных полос движения для легкового и грузового транспорта. Это создаст благоприятные условия для граждан и грузоперевозчиков, пересекающих границу. Ожидаемый рост пропускной способности – с 700 до 1500 грузовых машин в сутки.

Рост пропускной способности запланирован также на других пунктах пропуска. Так, в пункте Яраг-Казмаляр ожидается увеличение с 600 до 900-1100 грузовых машин в сутки.

Также обсуждался вопрос формирования планов мероприятий («дорожных карт») развития инфраструктуры транспортно-логистических коридоров. В настоящее время ведётся разбивка коридоров на участки, узловые точки для определения узких мест в соответствии с прогнозом грузовой базы.

Фото: vlars.ru