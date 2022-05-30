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Железнодорожные тарифы повышают
30.05.2022

Железнодорожные тарифы повышают

    • Правительство РФ с 1 июня текущего года вводит дополнительную индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 11%. Повышение тарифов не коснется импортных потребительских товаров, внутренних перевозок продовольствия и строительных материалов. Соответствующее распоряжение от 27 мая 2022 года №1328-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

    Кроме этого, на 3 летних месяца будут отменены льготы на перевозку угля.

    Согласно документу, с 1 июня до 31 августа отменяются понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля в зависимости от расстояния перевозки (0,895 и 0,4) с возможностью пролонгации данной меры на 3 месяца на основании отдельных решений правительства РФ.

    Распоряжение правительства РФ №1328-р

     


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