Железнодорожные тарифы повышают

Правительство РФ с 1 июня текущего года вводит дополнительную индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 11%. Повышение тарифов не коснется импортных потребительских товаров, внутренних перевозок продовольствия и строительных материалов. Соответствующее распоряжение от 27 мая 2022 года №1328-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме этого, на 3 летних месяца будут отменены льготы на перевозку угля.

Согласно документу, с 1 июня до 31 августа отменяются понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля в зависимости от расстояния перевозки (0,895 и 0,4) с возможностью пролонгации данной меры на 3 месяца на основании отдельных решений правительства РФ.

Распоряжение правительства РФ №1328-р