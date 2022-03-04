Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жд экспорт через порты, 2 месяца 2022: погрузка угля в адрес портов Юга выросла в 1,5 раза
04.03.2022

Жд экспорт через порты, 2 месяца 2022: погрузка угля в адрес портов Юга выросла в 1,5 раза

    • Погрузка экспортных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес морских портов за январь-февраль 2022 года составила 55,7 млн тонн – на 1,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным РЖД, на уголь приходится чуть меньше половины объема (49,3%) от совокупного экспортного грузопотока РЖД. При этом по итогам 2 месяцев текущего года отмечается существенный рост поставок угля в адрес портов Юга – в 1,5 раза до 5,4 млн тонн. В том же направлении отмечается рост перевозок нефтепродуктов – на 20,8% (до 5,9 млн тонн) и удобрений – на 4,9% (до 0,5 млн тонн).

    В структуре экспортного грузопотока РЖД доля нефтяных грузов составила 25,7%, черных металлов – 6,9%, удобрений – 6,4%, руды – 2,8%, зерна – 1,9%.

    В целом по итогам 2 месяцев 2022 года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 21,3 млн тонн (минус 9,4% к уровню 2 мес. 2021 года), в порты Дальнего Востока – 18,3 млн тонн (минус 1,2% к уровню 2 месяцев 2021 года).

    Погрузка в адрес портов Юга достигла 16,2 млн тонн, что на 10,5% больше аналогичного показателя 2021 года.                    

    В феврале 2021 года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 26,4 млн тонн, что на 10,2% меньше показателя предыдущего месяца, на том числе в порты Северо-Запада было отправлено 9,4 млн тонн (минус 21%), на порты Юга – 7,8 млн тонн (минус 7,1%), на порты Дальнего Востока – 9,2 млн тонн (плюс 1,1%).


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5,1% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года и составил 22,3 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2021Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.03.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя января 2021 года.
    2022Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    31.01.2022
    ТОП-5 падающих товарных позиций в экспорте в январе-сентябре 2021 года
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-сентябре 2021 года поставки из России в денежном выражении выросли на 42,1%, или на 47,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 341,2 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2021Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    24.01.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли
    2022Фрахтовые ставки
    0
    18.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2022
    На 7 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают падать. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    22.02.2022
    В какие страны сократился экспорт в 2021 году
    За 2021 год экспорт из России в денежном выражении составил 491,6 млрд долларов, что на 46%, или на 154,9 млрд долларов больше по сравнению с 2020 годом.
    2021Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года в деталях
    03.03.2022 HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    02.03.2022 MSC временно прекращает прием букингов на/из России
    02.03.2022 P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
    01.03.2022 Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России
    Госрегулирование Показать всё
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
  • Войти