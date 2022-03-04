Жд экспорт через порты, 2 месяца 2022: погрузка угля в адрес портов Юга выросла в 1,5 раза

Погрузка экспортных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес морских портов за январь-февраль 2022 года составила 55,7 млн тонн – на 1,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным РЖД, на уголь приходится чуть меньше половины объема (49,3%) от совокупного экспортного грузопотока РЖД. При этом по итогам 2 месяцев текущего года отмечается существенный рост поставок угля в адрес портов Юга – в 1,5 раза до 5,4 млн тонн. В том же направлении отмечается рост перевозок нефтепродуктов – на 20,8% (до 5,9 млн тонн) и удобрений – на 4,9% (до 0,5 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока РЖД доля нефтяных грузов составила 25,7%, черных металлов – 6,9%, удобрений – 6,4%, руды – 2,8%, зерна – 1,9%.

В целом по итогам 2 месяцев 2022 года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 21,3 млн тонн (минус 9,4% к уровню 2 мес. 2021 года), в порты Дальнего Востока – 18,3 млн тонн (минус 1,2% к уровню 2 месяцев 2021 года).

Погрузка в адрес портов Юга достигла 16,2 млн тонн, что на 10,5% больше аналогичного показателя 2021 года.

В феврале 2021 года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 26,4 млн тонн, что на 10,2% меньше показателя предыдущего месяца, на том числе в порты Северо-Запада было отправлено 9,4 млн тонн (минус 21%), на порты Юга – 7,8 млн тонн (минус 7,1%), на порты Дальнего Востока – 9,2 млн тонн (плюс 1,1%).