Первый почтовый по маршруту Владивосток – Раменское

РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый контейнерный поезд «Россия». В его составе 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами, сообщает РЖД.

Почтовый поезд отправился 23 марта со станции Первая Речка во Владивостоке и преодолел расстояние 9220 км с маршрутной скоростью 1512 км в сутки, что сопоставимо со скоростью движения пассажирского поезда.

В этом месяце планируется отправить поезд «Россия» в обратном направлении. Планируется, что в дальнейшем он будет курсировать по маршруту на еженедельной основе.

РЖД разработали специальное расписание и технологию работы, которые предусматривают отцепку и прицепку отдельных вагонов на станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали – в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Казани.

Сборку и расконсолидацию контейнерных грузовых партий Почта России выполняет в своих магистральных сортировочных и логистических центрах.

Заказчиком сервиса выступило ООО «Почтовая логистическая компания», платформы и контейнеры под перевозку предоставило ПАО «ТрансКонтейнер», услуги первой и последней мили оказаны РЖД.

До сих пор почтовые отправления доставлялись по всей стране в почтово-багажных вагонах «Почты России», которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования.

«Запуск почтовых контейнерных поездов – это абсолютно новый формат нашего сотрудничества с «Почтой России». Он позволит с высокой скоростью перемещать даже самые крупные партии почтово-багажных отправок на сверхдальние расстояния. Использование современных контейнерных технологий – это также эффективный способ снизить транспортные издержки для наших клиентов. Уверен: у этого проекта большое будущее, и его география будет расширяться», – прокомментировал сервис генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Напомним: в сентябре 2021 года РЖД и Почта России на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов, одним из направлений которого является контейнеризация.

Фото: Telegram-канал РЖД