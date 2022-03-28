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АЕ19 продолжает работать без Maersk
28.03.2022

АЕ19 продолжает работать без Maersk

    • Трансконтинентальный сервис АЕ-19, запущенный в 2019 году в сотрудничестве Maersk, ООО «Модуль» и Global Ports между портами на Дальнем Востоке и на Балтике, продолжает работать. Более того, как рассказали SeaNews в «Модуле», сервис вышел на ежедневую частоту. 

    Средний срок доставки в составе ускоренного контейнерного поезда из порта Восточный (терминал ВСК) в Петербург (станция Автово) составляет 12 суток.

    Кроме того, запущены регулярные сервисы с отправлениями 5-6 раз в неделю из Восточного на станции Новый порт, Купчинская и Предпортовая.

    В восточном направлении поезда отправляются со станций Автово и Предпортовая. Помимо стандартных сухих контейнеров к перевозке принимаются также рефы и опасные грузы (кроме классов 1, 5.2, 6.2, 7).

    Как рассказали SeaNews в «Модуле», транзитный грузопоток сохранился, но если раньше он доминировал, то сейчас основным драйвером роста на маршруте является импорт.

    На маршруте задействованы как контейнеры линий, давно и хорошо известных на российском рынке (FESCO, COSCO, CMA CGM и других), так и оборудование активно развивающихся китайских игроков, уточнили в компании.

    Напомним, Maersk прекратил прием букингов на АЕ19 с 3 марта. 


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