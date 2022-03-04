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Maersk увеличивает частоту трансконтинентального сервиса между Европой и Азией
04.03.2022

Цена санкций

    • Maersk сообщил о временном прекращении приема новых букингов на/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска. Ранее в качестве исключения принимались к перевозке продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы.

    Теперь, поясняет линия, все большее число терминалов в Европе уведомляет о невозможности обрабатывать дополнительные грузы, идущие из/на Россию, в том числе в трансшипменте. «Таможенные органы в ЕС и Великобритании проверяют все проходящие через терминалы контейнеры на/из России в поисках санкционных грузов и грузов, подпадающих под ограничения (главным образом, упор делается на санкционных грузах и грузах включенных в санкционные списки сторон. Это является прямым следствием санкций и имеет косвенные последствия, поскольку грузы задерживаются, а в портах трансшипмента возникают заторы, что негативно сказывается на цепочках поставок наших клиентов. Последствия глобальные, они затрагивают не только торговлю с Россией», – говорится в выпущенном Maersk FAQ.

    «Чтобы справиться с заторам в европейских портах, мы временно придерживаем выдачу контейнеров под подтвержденные букинги, а также останавливаем все затаренные контейнеры назначением на Россию в первом порту погрузки или трансшипмента».

    Дальний Восток, по информации линии, на данный момент не затронут, но букинги принимаются только на продовольственные товары, медицинскую продукцию и гуманитарные грузы.

    На трансконтинентальном жд сервисе прием букингов в обоих направлениях временно прекращен с 3 марта.

    Также приостановлен прием букингов на доставку/отправку грузов в/из России и на/с Украины авиатранспортом. «Мы видим потенциальный риск с точки зрения стоимости авиаперевозок, поскольку авиапространство сокращается, а цены на авиатопливо и стразовые раходы могут вырасти», – отмечают в Maersk.

    Кроме того, приостановлен прием новых букингов на/из Беларуси за исключением продовольствия, медикаментов и гуманитарных грузов.


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