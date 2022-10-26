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Новый мультмодальный сервис из Китая в Россию
26.10.2022

Новый мультмодальный сервис из Китая в Россию


    • АО «РЖД Бизнес Актив» и АО «Терминал Астафьева» запустили новый мультмодальный сервис из Китая в Россию.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Бизнес Активе», первый маршрут с бумагой и картоном отправился из китайского порта Ричжао в порт Находка в конце сентября. После перевалки и таможенного оформления на территории АО «Терминал Астафьева» груз на платформах АО «РЖД Бизнес Актив» был отравлен в Санкт-Петербург, прибытие ожидается 28 октября. Объем первого сервиса – 122 контейнера.

    В дальнейшем предполагается отправка грузов из Шанхая и Нинбо через порты Ричжао и Тайцан в Санкт-Петербург и Москву, а также в обратном направлении для наращивания экспортного грузопотока. «Среди потенциальных экспортных грузов — пиломатериалы производителей северо-западного региона России, для которых новые экспортные маршруты являются хорошей поддержкой в сложившихся геополитических условиях», – отмечают в «РЖД Бизнес Активе».

    Фото: АО «Терминал Астафьева»


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