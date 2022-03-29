Пропуск поездов через погранпереход в Приморье вырастет в 2 раза

Железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь в Приморье на границе с КНР перешел на круглосуточный режим работы, сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

Планируется обрабатывать до 8 грузовых поездов с внешнеторговыми грузами в сутки в каждом направлении, благодаря этому пропускная способность погранперехода вырастет в два раза.

По данным РЖД, в 2021 году через погранпереход было перевезено 2,8 млн тонн грузов, на 4,7% больше, чем годом ранее. Основу перевозок составлял российский уголь – его экспорт увеличился на 3,5% до 2,6 млн тонн.

Фото: PrimaMedia