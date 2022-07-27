Логистика в новых условиях — 3

Продолжаем серию публикаций о том, как изменилась логистика после 24 февраля. О ситуации, сложившейся на китайском направлении на Дальнем Востоке, рассказывает Николай Ольшанский, генеральный директор компании «МодернВей».

Наша компания специализируется на контейнерных перевозках по направлению Китай – Россия – Китай, поэтому значительное изменение маршрутов поставок, которое сильно коснулось перевозок как из ЕС и США, так и обратно, нас не затронуло.

Первоначальное существенное падение объема транспортировки импортных контейнеров из КНР в Россию, связанное с неблагоприятной макроэкономической ситуацией в марте-апреле, с мая сменилось серьезным ростом. В числе других факторов к этому привело связанное с санкциями резкое снижение объемов перевозок через порты Северо-Запада, часть которых была перенаправлена на порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.

В настоящее время наблюдается значительное превышение заявок на перевозку прямыми контейнерными поездами над согласованными Китайской железной дорогой планами на отправку таких поездов. Это крайне негативно отражается на сроках доставки, которые увеличились по сравнению с февралем-мартом на 30-40%.

Также сложившаяся ситуация ведет к значительному росту ставок на импортные перевозки – в среднем на 20-30%.

При перевозках через порты Дальнего Востока транзитное время и уровень ставок более стабильны, однако к осени, с учетом сезонного роста импортных перевозок, мы ожидаем дальнейший рост ставок и снижение сроков доставки, аналогичное по масштабу ситуации конца 2021 года.

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